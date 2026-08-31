The Times’tan Türkiye’nin Depozito Yönetim Sistemi’ne övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri

Birleşik Krallık’ın en bilinen gazetelerinden The Times’da yayımlanan bir haberde Türkiye’nin Depozito Yönetim Sistemi, 'dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri' olarak tanıtıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un değerlendirmelerine de yer verilen haberde, Türkiye’nin depozito yönetimi ve geri dönüşüm alanındaki modeli, hem kaynakların ülke içinde tutulması hem de stratejik hammaddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması bakımından Birleşik Krallık için 'örnek bir uygulama' olarak tanımlandı. The Times’ta yayımlanan Mark Hollingsworth imzalı haberde, Türkiye’nin Depozito Yönetim Sistemi ile Bakan Kurum’un açıklamalarına geniş şekilde yer verildi. Haberde, Türkiye’nin kurduğu sistem dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri olarak kayda geçerken, QR kodları, dijital takip altyapısı ve iade otomatlarıyla çalışan modelin Birleşik Krallık açısından örnek teşkil edebileceği vurgulandı.

Yılda 25 milyar ambalaj işleme kapasitesine dikkat çekildi

Türkiye’de vatandaşların geri dönüştürülebilir ambalajları sisteme teslim ederek depozito bedellerini dijital cüzdanlarına alabildiği, sistemin yılda yaklaşık 25 milyar ambalajı işleme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi. Ayrıca sistemin ekonomik ve istihdam boyutuna da dikkat çekilerek, Türkiye’nin uygulamanın cari açığın azaltılmasına yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağladığını ve 20 bin kişilik istihdam oluşturduğunu belirttiği aktarıldı.

"Bu sistem, uygulandığı her yerde daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranları sağlamıştır"

The Times’ta yer alan haberde Bakan Kurum’un "Bu sistem, uygulandığı her yerde daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranları sağlamıştır. Tecrübemiz, iyi tasarlanmış bir depozito iade sisteminin sanayiye yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzeme sağlayabileceğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.