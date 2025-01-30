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Thodex kurucusu Fatih Özer suç örgütü kurmak suçundan tahliye edildi

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, suç örgütü kurmaktan tahliye edildi. Dolandırıcılık davası devam eden Özer'in tutukluluğu devam ediyor.

Haber Merkezi
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Thodex kurucusu Fatih Özer suç örgütü kurmak suçundan tahliye edildi
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Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanıp 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye iade edilen ve hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapis istenen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bugün hakim karşısına çıktı.

Dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğunun devamına kararına verilen Özer için örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildi.

Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, Thodex dosyası İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararı hakkında yaptıkları basın açıklamasını paylaştı:

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