Thodex'in kurucusu Özer'in tahliye edildiği iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyahesaplarında paylaşılan, “Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Fatih Özer tahliye edildi.” iddiası manipülasyon içermektedir.

Fatih Özer hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılıksuçlamasına ilişkin Özer’in tutukluluğunun devamına karar vermiştir.

Dolayısıyla tutukluluk hali devam eden Fatih Özer’in tahliye edilmesi söz konusu olmayıp duruşma sonrası cezaevine gönderilmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."