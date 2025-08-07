Thomas Barrack: THY, ABD-Türkiye ilişkisinde hayati bir rol oynuyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile bir araya geldi.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile muhteşem Fehime Sultan Yalısı'nda verimli bir kahvaltıda bir araya gelmekten onur duydum. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve her yıl milyonlarca kişi için Türk medeniyetine bir kapı olan Türk Hava Yolları, havacılık, turizm ve inovasyon yoluyla ABD-Türkiye ilişkilerinin derinleşmesinde hayati bir rol oynuyor."