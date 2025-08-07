Thomas Barrack: THY, ABD-Türkiye ilişkisinde hayati bir rol oynuyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile görüştüğünü belirterek, "Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve her yıl milyonlarca kişi için Türk medeniyetine bir kapı olan Türk Hava Yolları, havacılık, turizm ve inovasyon yoluyla ABD-Türkiye ilişkilerinin derinleşmesinde hayati bir rol oynuyor" dedi.
Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile muhteşem Fehime Sultan Yalısı'nda verimli bir kahvaltıda bir araya gelmekten onur duydum. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve her yıl milyonlarca kişi için Türk medeniyetine bir kapı olan Türk Hava Yolları, havacılık, turizm ve inovasyon yoluyla ABD-Türkiye ilişkilerinin derinleşmesinde hayati bir rol oynuyor."
Honored to join Turkish Airlines Chairman Ahmet Bolat for a productive breakfast at the stunning Fehime Sultan Yalısı. As Türkiye’s flag carrier and a portal to Turkish civilization for millions each year, Turkish Airlines plays a vital role in deepening U.S.-Türkiye relations…— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 7, 2025