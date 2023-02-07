THY, 11 bin 780 gönüllüyü 80 uçakla deprem bölgesine taşıdı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı başta olmak üzere dünden itibaren özel seferler düzenleyen Türk Hava Yolları, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını sağladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu sabah 07.00'a kadar Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya 80 sefer düzenlendiğini açıkladı. Azerbaycan, Almanya, İspanya, Sırbistan, Macaristan, Malta, Kosova, Arnavutluk, Malezya, Kırgızistan ve Japonya’dan gelen 400 kişilik arama kurtarma ekipleri de THY tarifeli seferler ile Türkiye'ye geldi.

"Çok yoğun gönüllü talebi var"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "AFAD'ın davetine uyarak deprem bölgesine gitmek için havalimanlarımıza gelen 11 bin 780 gönüllü vatandaşımız 80 sefer ile Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Urfa'ya götürüldü. Vatandaşlarımızın gönüllü olma çağrısına yoğun talebi olduğunu memnuniyet ile görüyoruz. Bu sebeple havalimanlarına gelen tüm gönüllerimize hizmet verememiş olabiliriz. Lütfen anlayış ile karşılasınlar. THY ailesi olarak deprem bölgesine profesyonel kurtarma ekipleri ve malzeme göndermek için İstanbul, İzmir ve Ankara havalimanlarından tüm gücümüzle seferlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün de deprem bölgesine yoğun operasyonlarımız devam edecektir. Allah tüm milletimizin yardımcısı olsun. El birliği ile tüm sıkıntıların üstesinden geleceğiz."

8 kargo uçağı İncirlik Üssü'ne indi

Deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin kargo uçaklarıyla yardım malzemelerini taşıyan THY, şu ana kadar 9 kargo seferi düzenlenirken, söz konusu seferlerinin 8'inin İncirlik Üssü'ne yapıldığı bildirdi. Ayrıca bugün İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine 2 kargo uçuşunun yapılacağını açıklandı. Ayrıca gün içinde kalkması planlanan 8 uçağın daha oldupu kaydedildi. Uçakların 5 tanesinin İstanbul Havalimanı’ndan Adana’ya, 2 tanesinin Sabiha Gökçen’den İncirlik’e, bir tanesinin ise Esenboğa’dan İncirlik’e gidecek şekilde planlandığı bildirildi. Kargo uçuşlarıyla deprem bölgesine başta çadır olmak üzere, tıbbi malzeme, arama kurtarma araçları, jeneratör, giyim malzemesi, itfaiye araçları gibi yardım malzemeleri taşınacak.