THY, 56 seferini iptal etti
THY, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak 28 Kasım tarihli 56 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bugün düzenlenecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir."
Değerli misafirlerimiz;— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 28, 2023
28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.
İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal…