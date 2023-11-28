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THY, 56 seferini iptal etti

THY, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak 28 Kasım tarihli 56 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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THY, 56 seferini iptal etti
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bugün düzenlenecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir."

 

 

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