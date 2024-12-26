THY, 6 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları, politik huzursuzluklar ve yaşanan olumsuz hava koşulları nedenleriyle bugün bazı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY), Maputo’da (Mozambik) yaşanan politik huzursuzluk ile Diyarbakır ve Bağdat’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedenleriyle bugün bu şehirlere yapacağı seferleri iptal edeceğini duyurdu.
THY’den yapılan açıklama şu şekilde;
“Maputo’da (Mozambik) yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 26 Aralık tarihli aşağıdaki ara bacak seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
- TK 38 Johannesburg-Maputo
- TK 39 Maputo-Johannesburg
Diyarbakır ve Bağdat’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
- TK 2602 İstanbul-Diyarbakır
- TK 2603 Diyarbakır-İstanbul
- TK 302 İstanbul-Bağdat
- TK 303 Bağdat-İstanbul"