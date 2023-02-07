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THY, 850 ton insani yardım taşıdı

Türk Hava Yolları, depremlerden etkilenen bölgelere 850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibinin ulaştırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırılan yardımların güncel rakamlarını açıkladı. Üstün, söz konusu illere 850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibinin ulaştırıldığını duyurdu.

Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için operasyonların AFAD koordinasyonunda sürdüğünü belirtti.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 13 kargo uçağı ile gerçekleştirilen uçuşlarda 850 ton insani yardım ve teçhizatın deprem bölgesine sevk edildiğini aktardı. Ayrıca 89 insani yardım seferiyle 12 bin 839 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibinin de deprem bölgesine ulaştırıldığını bildirdi.

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