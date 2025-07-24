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THY Basın Müşavirliği'nin adı 'İletişim Başkanlığı' olarak değiştirildi

Türk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi, şirketin Basın Müşavirliği biriminin isminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmesine karar verdi.

Haber Merkezi
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THY Basın Müşavirliği'nin adı 'İletişim Başkanlığı' olarak değiştirildi
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THY'den yapılan açıklamada, İcra Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda "Basın Müşavirliği" biriminin isminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmesine ve yeni bir birim olarak da "İnşaat ve Emlak Başkanlığı'nın" kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda Basın Müşaviri olan Yahya Üstün'ün "İletişim Başkanı" olarak görevine devam edeceği belirtildi.

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