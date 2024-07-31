THY Beyrut seferlerinin tümünü iptal etti

Düzenlenen hava saldırıları nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda büyük bir sessizlik hakim olurken, birçok ülke vatandaşlarını acil olarak Beyrut'u terk etmeleri konusunda uyardı.

THY'nin yanı sıra, İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapılacak diğer seferler de iptal edildi.

İsrail'in Beyrut'un güney bölgesindeki Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'ni hedef aldığı saldırıda 3 kişi öldü, 74 kişi yaralandı.

Saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükr sağ kurtuldu.