THY Brüksel'e yapacağı bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları(THY), Brüksel Havalimanı’nda güvenlik ve yer hizmeti görevlilerin grevi nedeniyle 30 Eylül ile 1 Ekim tarihinde yapacağı bazı uçak seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY Müşavirliği’nden yapılan açıklamada

“Brüksel'de 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek güvenlik, bagaj ve pist görevlilerinin grevi nedeniyle 30 Eylül ve 1 Ekim tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

30 Eylül TK 1941 İstanbul-Brüksel

1 Ekim’de ise

TK 1942 Brüksel-İstanbul

TK 1937 İstanbul-Brüksel

TK 1938 Brüksel-İstanbul

TK 1939 İstanbul-Brüksel

TK 1940 Brüksel-İstanbul

TK 1943 İstanbul-Brüksel

TK 1944 Brüksel-İstanbul seferleri karşılıklı iptal edilmiştir” denildi.