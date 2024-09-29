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THY Brüksel'e yapacağı bazı seferleri iptal etti

THY, Brüksel Havalimanı’ndaki grev nedeniyle bazı seferlerini karşılıklı iptal etti

Haber Merkezi
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THY Brüksel'e yapacağı bazı seferleri iptal etti
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Türk Hava Yolları(THY), Brüksel Havalimanı’nda güvenlik ve yer hizmeti görevlilerin grevi nedeniyle 30 Eylül ile 1 Ekim tarihinde yapacağı bazı uçak seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY Müşavirliği’nden yapılan açıklamada

“Brüksel'de 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek güvenlik, bagaj ve pist görevlilerinin grevi nedeniyle 30 Eylül ve 1 Ekim tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

30 Eylül TK 1941 İstanbul-Brüksel

1 Ekim’de ise

TK 1942 Brüksel-İstanbul
TK 1937 İstanbul-Brüksel
TK 1938 Brüksel-İstanbul
TK 1939 İstanbul-Brüksel
TK 1940 Brüksel-İstanbul
TK 1943 İstanbul-Brüksel
TK 1944 Brüksel-İstanbul seferleri karşılıklı iptal edilmiştir” denildi.

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