THY Brüksel'e yapacağı bazı seferleri iptal etti
THY, Brüksel Havalimanı’ndaki grev nedeniyle bazı seferlerini karşılıklı iptal etti
Türk Hava Yolları(THY), Brüksel Havalimanı’nda güvenlik ve yer hizmeti görevlilerin grevi nedeniyle 30 Eylül ile 1 Ekim tarihinde yapacağı bazı uçak seferlerini karşılıklı iptal etti.
THY Müşavirliği’nden yapılan açıklamada
“Brüksel'de 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek güvenlik, bagaj ve pist görevlilerinin grevi nedeniyle 30 Eylül ve 1 Ekim tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
30 Eylül TK 1941 İstanbul-Brüksel
1 Ekim’de ise
TK 1942 Brüksel-İstanbul
TK 1937 İstanbul-Brüksel
TK 1938 Brüksel-İstanbul
TK 1939 İstanbul-Brüksel
TK 1940 Brüksel-İstanbul
TK 1943 İstanbul-Brüksel
TK 1944 Brüksel-İstanbul seferleri karşılıklı iptal edilmiştir” denildi.