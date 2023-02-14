THY, deprem bölgesinde 2054 uçuş gerçekleştirdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile THY’nin Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları paylaştı. Buna göre THY, 6 Şubat - 13 Şubat tarihleri arasında bölgeye 1041, bölgeden 1013 olmak üzere toplamda 2054 uçuş gerçekleştirdi.

Üstün, şu bilgileri paylaştı: "1041 sefer ile 186 bin 790 kişilik arama-kurtarma ve yardım ekibini deprem bölgelerine ulaştırdık. 1013 sefer ile 182 bin 613 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 108 kargo seferi ile 6708 ton yardım malzemesini afet bölgelerine sevk ettik. Bugün (14 Şubat) planladığımız 89 sefer ile 16 bin 268 vatandaşımızın deprem bölgelerinden tahliyesini sürdüreceğiz. Bugün gerçekleştireceğimiz 14 kargo uçuşuyla yardım malzemelerini deprem bölgelerine taşımaya devam edeceğiz.”

Tahliye uçuşları ücretsiz devam ediyor

Deprem bölgesindeki vatandaşların uçağa evcil hayvanlarıyla alınabilmesi için istasyonlarda taşıma kafesi göndermeye başladıklarını da duyuran Üstün, “Tahliye uçuşlarında ücretsiz biletleme işlemlerinizi mobil uygulamamız ve internet sitemizden yapabilirsiniz." dedi.

Tahliye uçuşlarının rezervasyon yapmak kaydıyla ücretsiz devam ettiğini belirten Üstün, rezervasyonu olmayan vatandaşlarında uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla ücretsiz kabul edildiğini söyledi.

Üstün, 75 bin kişilik THY ailesi olarak, her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.