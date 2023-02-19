THY deprem bölgesinden 256 bin 754 kişiyi tahliye etti

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen bölgeye yapılan tahliye ve kargo uçuşlarına ait bilgileri paylaştı.

Ekşi, "Şimdiye kadar deprem ile ilgili 1516 gidiş-dönüş seferi (3 bin 32 uçuş) yaptık. 265 bin 754 vatandaşımızı tahliye ettik. 143 bin 740 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 177 kargo seferi ile 10 bin 753 ton yardım malzemesini taşıdık." ifadelerini kullandı.