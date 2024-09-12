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THY duyurdu: Sidney’e tarifeli seferlere başlıyor

THY'den yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sidney'e tarifeli seferler başlatılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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THY duyurdu: Sidney’e tarifeli seferlere başlıyor
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Türk Hava Yolları (THY), uçuş ağına bir yeni destinasyon daha eklemeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sidney'e tarifeli seferler başlatılması kararlaştırıldı. THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bilgilendirmede, pazar koşulları ve imkanlar doğrultusunda Sidney seferlerinin başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Avustralya'nın Sidney şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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