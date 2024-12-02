THY, en uzun uçuşu olan Sidney'e indi: Uçak tezahüratlarla karşılandı!

Türk Hava Yolları (THY), en uzun uçuş rotası olan Sidney'e ilk seferini 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdi. İstanbul-Sydney arasında yapılmaya başlanan seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla gerçekleştirilecek.

Tezahuratlarla karşılandı

18 saat 30 dakika süren bu uçuş, THY'nin en uzun uçuş rotası olarak kayda geçti. Sidney Havalimanı’na iniş yapan uçak, kalabalığın coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Bu yeni rota, Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağını daha da genişletmesine olanak tanıyor.