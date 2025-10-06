THY filosu güçleniyor: 51 yeni pilot göreve hazır

Hüseyin ASLIYÜCE

THY bünyesinde 2005 yılında faaliyete başlayan Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi (TAFA) 130. ve 131. dönem öğrencileri için Aydın’daki yerleşkesinde bir mezuniyet töreni düzenledi. 51 kişinin kep atarak mezuniyeti kutladığı programa Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları yöneticileri ve öğrenci aileleri katıldı.

"Pilotlarımızın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz"

Törene katılan Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş; ‘’Zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan genç pilotlarımızın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu başarı, sadece sizlerin değil ailelerinizin ve bizlerin de gururudur. Artık Türk Hava Yolları ailesinin bir parçası olarak görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmeye hazırsınız. Havacılık, ülkemiz için her zaman özel ve stratejik öneme sahip bir alandır. Yetişen pilotlarımız sayesinde ülkemizin istikbali göklerde emin ellerdedir. Türk Hava Yolları, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olmanın yanı sıra, en fazla kadın pilota sahip olma başarısıyla da gurur kaynağımızdır. Bu vesileyle mezun olan tüm pilotlarımızı tebrik ediyor, akademiye yeni katılan 149, 150, 151 ve 152. filolara başarılar diliyorum.’’ şeklinde konuştu.

Bolat: 20 yılda 2 bine yakın genç pilotu gökyüzüne kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Türk Hava Yolları ailesi olarak, 20 yılda 2 bine yakın genç pilotu gökyüzüne kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uçuş Akademimiz sadece markamıza değil, Türk sivil havacılığına da büyük katkılar sağlıyor; bugün mezun olan gençlerimizin de gelecekte bayrağımızı gururla dalgalandıracağına inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin en büyük pilot yetiştirme merkezi olan TAFA, Aydın merkez olmak üzere Efes, Bodrum, Adana, Uşak ve Kütahya’daki 6 üssüyle faaliyet göstermektedir. Bugüne kadar 1.913 pilot yetiştiren akademi, yıl sonuna kadar mezun sayısını 2.000’e çıkarmayı amaçlıyor.

%95 gibi yüksek bir başarı oranıyla 560 aktif öğrenciye eğitim veriyor

2025 yılında 70.000 saati aşkın uçuş gerçekleştiren TAFA, bugün 66 uçaktan oluşan filosunu yıl sonunda 100’e yaklaştırmayı hedefliyor. Ayrıca mevcut 8 simülatöre ek olarak 2026’da 2 yeni MCC simülatörü daha devreye almayı planlayan akademi %95 gibi yüksek bir başarı oranıyla 560 aktif öğrenciye eğitim veriyor.



Aydın Çıldır yerleşkesinde 750.000 m²’lik bir alanda faaliyet gösteren akademide, 2026 sonunda tamamlanacak yeni eğitim binası da yer alacak. 9.500 m² kapalı alana sahip olacak bu modern kompleks, 8 simülatör odası, 10 derslik, idari ofisler, kütüphane ve konferans salonuyla geleceğin pilotlarına ev sahipliği yapacak.