  3. THY, gazeteci Reha Muhtar’ı kara listeye aldı
İstanbul Havalimanı’nda personelle tartışan gazeteci Reha Muhtar, Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alındı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için önceliktir” açıklamasını yaptı.

Türk Hava Yolları (THY), uçuş kurallarını ihlal edip personele uygunsuz davrandığı gerekçesiyle gazeteci Reha Muhtar’ı kara listeye aldı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Kurallar herkes için geçerli” mesajı verdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Üstün’ün açıklaması şöyle:

“Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir.”

Ne oldu?

Sosyal medyada yayılan videolarda, Reha Muhtar’ın havalimanında elinde telefonu bulunduğu halde X-ray cihazından geçmeye çalıştığı ve görevlilerin uyarısı üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandığı iddia edildi.

Görüntülerde Muhtar’ın, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” ifadelerini kullandığı da duyuluyor. Video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

