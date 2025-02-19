THY, İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerini iptal etti

İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) perşembe ve cuma günü yapılması planlanan İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.