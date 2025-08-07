  1. Ekonomim
  3. THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
THY, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle durdurulan uçuşlara yeniden başlayacak.

Kerkük Uluslararası Havalimanı yönetimi, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle durdurulan Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Rudaw'ın aktardığına göre Kerkük Havalimanı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Herdi Semed Şevani, bugün (7 Ağustos 2025) yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları'nın Kerkük Havalimanı'na uçuşlarının bu ayın ortasında yeniden başlatılması kararlaştırıldı" dedi.

THY, bölgede tırmanan gerilim sonrası güvenlik gerekçesiyle Kerkük seferlerini askıya almıştı. İstanbul ve Kerkük arasında haftada dört gidiş-dönüş seferi yapılıyordu.

