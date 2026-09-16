THY motor bakım krizini aştı: 150 Boeing imzası haftaya atılıyor

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Türk Hava Yolları’nın motor üreticisi CFM ile yaşadığı bakım anlaşmazlığı nedeniyle askıya aldığı 150 adet Boeing 737 MAX siparişinde sona gelindi.

Konuya yakın kaynaklar, THY'nin masadan kalkma tehdidine yol açan krizin aşıldığını ve dev anlaşmanın önümüzdeki hafta imzalanacağını bildirdi.

Reuters'ın haberine göre söz konusu anlaşma, Türk Hava Yolları'nın daha geniş kapsamlı 225 uçaklık sipariş paketinin bir parçasıydı.

Paket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından açıklanmıştı.

Söz konusu anlaşma THY'nin motor bakımı konusunda bir sanayi anlaşması yapılması talebi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık yüzünden beklemeye alınmıştı.

Üç kaynağa göre süreç yeniden rayına girdi ve anlaşma gelecek hafta imzalanabilir.

Havayolu şirketleri motor bakım anlaşmalarını da müzakere ediyor

Son dönemde tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve yedek parça fiyatlarındaki artış nedeniyle havayolu şirketleri, yeni uçak siparişi verirken uzun vadeli motor anlaşmalarını da aynı anda müzakere etmeye giderek daha fazla yöneliyor.

Bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandıran uçak anlaşmalarına daha fazla karmaşıklık katıyor.

Oksijen'in derlediği habere göre kaynaklardan ikisi, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, siparişin kamuoyuna resmen doğrulanmasının geçen yıl Beyaz Saray'da açıklanan anlaşmanın potansiyel olarak mahcup edici biçimde tersine dönmesini önleyeceğini söyledi.

Söz konusu anlaşma, Trump'la bağlantılı çok sayıdaki Boeing anlaşmasından biri olarak öne çıkıyor.

"Premier" bakım tesisi tartışması

Türk Hava Yolları, Boeing ve Airbus üretimi 400'den fazla uçaktan oluşan karma filosuyla dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri konumunda.

THY, geçen yıl daha geniş kapsamlı Boeing anlaşmasını açıklamasından haftalar sonra, sipariş paketinde yer alan 150 adet 737 MAX uçağından vazgeçme ve Airbus'a yönelme tehdidinde bulunmuştu.

Havayolu şirketi, kararına CFM ile fiyatlar konusunda yaşadığı anlaşmazlığı gerekçe göstermişti.

Sektör kaynakları daha sonra THY'nin, 737 MAX'e güç veren motorlar için kendi bakım tesisini kurmak istediğini de söyledi.

Bunun için THY'nin CFM'nin en üst düzey ortakları arasına doğrudan katılması planlanıyordu. Böyle bir adım, şirkete en yeni onarım teknolojilerine hızlandırılmış erişim sağlayacaktı.

Tarafların "Premier" olarak adlandırılan bakım tesisi konusunda anlaşmaya varıp varmadığı henüz netlik kazanmadı.

GE Aerospace Üst Yöneticisi Larry Culp, geçen ekim ayında kamuoyuna yansıyan sıra dışı anlaşmazlıkla ilgili yaptığı açıklamada, THY'nin anlaşmayı iptal etme tehdidini "yeni anlaşmaları kamuoyu önünde müzakere etmeye" benzetmişti.

Culp ayrıca GE'nin fiyatlandırma stratejisinin müşterilere sağlanan değeri yansıttığını savunmuştu.

THY filosunu genişletmeyi değerlendiriyor

Türk Hava Yolları'nın üst düzey bir yöneticisi, pazartesi günü düzenlenen bir sektör konferansında, şirketin İstanbul'daki merkez havalimanının hızlı büyümesini desteklemek amacıyla daha fazla uçak siparişi vermeyi değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

THY Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı Okan Baş, Uluslararası Taşımacılık Uçağı Ticaret Topluluğu'nun (ISTAT) toplantısında yaptığı açıklamada, şirketin Embraer E2 veya Airbus A220 gibi bölgesel uçakları incelediğini söyledi.

Baş ayrıca daha büyük Boeing 777X ve Airbus A350-1000 modellerini de karşılaştırdıklarını belirtti.