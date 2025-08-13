  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. THY Teknik atölyesinde kaza: Teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti
Takip Et

THY Teknik atölyesinde kaza: Teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki THY Teknik AŞ uçak bakım atölyesinde görevli teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti. THY, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY Teknik atölyesinde kaza: Teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti
Takip Et

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak bakım atölyesinde bu sabah meydana gelen iş kazasında teknisyen Yusuf Altun yaşamını yitirdi. Olay, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

"Yusuf Altun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir”

Üstün açıklamasında, “İştirak şirketimiz THY Teknik AŞ’nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesi’nde bu sabah bir iş kazası yaşanmıştır. Uzun yıllardır şirketimizde teknisyen olarak görev yapan Yusuf Altun, olayın ardından hızlı şekilde hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.

Üstün, Altun’un ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi Kapsamlı İnceleme BaşlatıldıTHY Teknik AŞ, kazanın ardından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını bildirdi. Kazanın nasıl meydana geldiği ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin detayların soruşturma kapsamında netleşmesi bekleniyor.

Aydın’da sezonun ilk kuru inciri 800 TL'den satışa sunulduAydın’da sezonun ilk kuru inciri 800 TL'den satışa sunulduEkonomi

 

Yeni Fed başkanı kim olacak? İşte konuşulan 11 isim!Yeni Fed başkanı kim olacak? İşte konuşulan 11 isim!Küresel Ekonomi

 

Gündem
MHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti
MHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı
Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kodlu' fırtına uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kodlu' fırtına uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
Özgür Özel'den çok sert 'Özlem Çerçioğlu' açıklaması: Yazıklar olsun
Özgür Özel'den çok sert 'Özlem Çerçioğlu' açıklaması: Yazıklar olsun
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve partiden istifa etti
CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve partiden istifa etti