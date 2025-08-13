THY Teknik atölyesinde kaza: Teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak bakım atölyesinde bu sabah meydana gelen iş kazasında teknisyen Yusuf Altun yaşamını yitirdi. Olay, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

"Yusuf Altun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir”

Üstün açıklamasında, “İştirak şirketimiz THY Teknik AŞ’nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesi’nde bu sabah bir iş kazası yaşanmıştır. Uzun yıllardır şirketimizde teknisyen olarak görev yapan Yusuf Altun, olayın ardından hızlı şekilde hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.

Üstün, Altun’un ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi Kapsamlı İnceleme BaşlatıldıTHY Teknik AŞ, kazanın ardından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını bildirdi. Kazanın nasıl meydana geldiği ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin detayların soruşturma kapsamında netleşmesi bekleniyor.