THY Teknik atölyesinde kaza: Teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki THY Teknik AŞ uçak bakım atölyesinde görevli teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti. THY, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak bakım atölyesinde bu sabah meydana gelen iş kazasında teknisyen Yusuf Altun yaşamını yitirdi. Olay, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından sosyal medyadan duyuruldu.
"Yusuf Altun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir”
Üstün açıklamasında, “İştirak şirketimiz THY Teknik AŞ’nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesi’nde bu sabah bir iş kazası yaşanmıştır. Uzun yıllardır şirketimizde teknisyen olarak görev yapan Yusuf Altun, olayın ardından hızlı şekilde hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.
Üstün, Altun’un ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi Kapsamlı İnceleme BaşlatıldıTHY Teknik AŞ, kazanın ardından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını bildirdi. Kazanın nasıl meydana geldiği ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin detayların soruşturma kapsamında netleşmesi bekleniyor.
İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) August 13, 2025
Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere…