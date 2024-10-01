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THY, TFF’ye sponsor oldu

Türk Hava Yolları(THY), 2024-2025 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun ulaşım sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında Futbol Milli Takımları, bu sezondaki müsabaka seyahatlerini THY ile gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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THY, TFF’ye sponsor oldu
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THY Genel Müdürlük binası’nda bugün yapılan törene Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile ilgili yönetici katıldı.

"16 spor federasyonumuza destek sağlıyoruz"

İmzalanan sponsorluk anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Milli Bayrak Taşıyıcı olmamızın bizlere yüklediği sorumlulukla, Türk sporuna ve milli sporcularımıza her zaman desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi anlaşmamızı gerçekleştirdiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu da dahil olmak üzere toplam 16 spor federasyonumuza destek sağlıyoruz. Uzun yıllardan beri sürdürdüğümüz bu sponsorluğumuzu 2024-2025 sezonunda da devam ettirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ise; “Türk futbolunun marka değeri, geçmiş yıllarda layık olduğu yerde değildi, aksine zor durumdaydı. Dünyada da bu durum böyleydi ve Türk futbolu saygınlığını kaybetmişti. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber biz de Türk Hava Yolları’nı örnek alarak Türk futbolunu adil, adaletli ve ilkelerimiz doğrultusunda zirveye taşımayı hedefliyoruz. Bir kez daha başkanımıza ve yönetici arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

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