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THY, Tokyo seferini iptal etti

Japonya'daki olumsuz hava koşulları ve Tokyo’da beklenen tayfun nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), 16 Ağustos'ta Tokyo'ya planladığı seferi karşılıklı olarak iptal etti.

Haber Merkezi
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THY, Tokyo seferini iptal etti
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THY Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Japonya’ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. Haneda meydanda (Tokyo) olumsuz hava koşulları nedeniyle (tayfun beklentisi) 16 Ağustos tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu www.thy.com  adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini açıklamasında bulundu.

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