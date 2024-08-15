THY, Tokyo seferini iptal etti

THY Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Japonya’ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. Haneda meydanda (Tokyo) olumsuz hava koşulları nedeniyle (tayfun beklentisi) 16 Ağustos tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini açıklamasında bulundu.