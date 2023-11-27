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THY uçağı türbülansa girdi, Van yerine Diyarbakır'a indi

Türbülansa giren İstanbul-Van seferi yapan THY uçağı, Van Ferit Melen Havaalanı yerine Diyarbakır Havalimanı’na indi. 2 saat havada kalan uçaktaki yolcular büyük panik yaşadı.

Haber Merkezi
İHA
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THY uçağı türbülansa girdi, Van yerine Diyarbakır'a indi
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İstanbul-Van seferi yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçağı, Van Ferit Melen Havaalanı yerine Diyarbakır Havalimanı’na indi.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saat 17.30 sayılı İstanbul-Van uçağı hava muhalefeti nedeniyle Van Ferit Melen Havaalanına iniş gerçekleştiremedi. Yaklaşık iki saat havada kalan uçağın birkaç kez türbülansa girmesi ve yere iniş yapamaması uçakta paniğe neden oldu. Uçağın sallanması sırasında bağıran, ağlayan yolcular, uçağın Diyarbakır Havalimanına inmesi sonrasında rahat bir nefes aldı.

 

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