THY uçağı zorunlu iniş yaptı

Almanya’da bulunan Hamburg Havalimanı’nın apronuna giren silahlı bir kişi nedeniyle havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. Edinilen bilgiye göre aprona giren silahlı kişi havaya iki el ateş etti. Alman polisi olası silahlı kişinin, eşinin daha önce çocuk kaçırma iddiası ile ilgili polisle irtibata geçtiğini açıkladı. Bu arada havalimanın uçuşlara kapatılması nedeniyle Hamburg seferini yapan THY’nin uçağının Hannover Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.