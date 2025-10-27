  1. Ekonomim
THY uçağında bomba şakası panik yarattı: Yolcu uçaktan indirildi

İstanbul-Batman seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na ait (THY) uçağında bir yolcunun 'Sanki üzerimde bomba var" şakası paniğe neden oldu. Yolcu polis tarafından uçaktan indirildi.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda; THY'nin İstanbul- Batman seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi yolcu alımı tamamladı.

Bu sırada bir yolcunun "Sanki üzerimde bomba var" cümlesini kullanarak şaka yaptığı ileri sürüldü. Bunun üzerine kabin memurları durumu uçağın pilotuna bildirdi.

Pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirildi ve kural dışı yolcu prosedürü uygulandı.

Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

