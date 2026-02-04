  1. Ekonomim
  THY uçağında yangın alarmı: Acil iniş talep edildi
THY uçağında yangın alarmı: Acil iniş talep edildi

Nepal'in başkenti Katmandu'dan kalkan THY'nin uçağı motor yangını sebebiyle Kalküta'ya iniş talebinde bulundu. Yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

THY uçağında yangın alarmı: Acil iniş talep edildi
Türk Hava Yolları'nın (THY) Nepal'in başkenti Katmandu'dan İstanbul'a seyretmekte olan uçağı, bir motorunda yangın çıkmasının ardından Hindistan'nın Kalküta kentindeki havalimanına inmek için talepte bulundu.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, uçak mürettebatı motordaki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

