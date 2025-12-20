THY ve AJET YKB Ahmet Bolat: Ucuza taşırız, Avrupa’da dişi ağrıyan da bize gelsin

Sadi ÖZDEMİR

THY ve Ajet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Ajet için 2025 yılı değerlendirmesi ve 2033 hedeflerini paylaşmak için medya toplantısı düzenledi. Bolat, Bodrum ve Antalya’dan yurt dışı destinasyonlara yeni seferler başlatacaklarını, asıl hedeflerinin Türkiye’nin her yöresinde turist sayısını ve turizm gelirlerini artırmak olduğunu söyledi.

Ajet’in 2025’te, 34 ülkede, 100 şehre, 25 milyon yolucu taşıdığını, hat sayısının 158’e, haftalık frekansının da iç hatlarda bin 13, dış hatlarda 614’e ulaştığını belirten Ahmet Bolat şöyle konuştu:

“2026 için hedefimiz 28 milyon yolcu taşımak, 37 ülkede, 108 şehre uçuyor olmak. 2033’te de 56 milyon yolcu taşıyan, 56 ülkede 199 şehre uçan bir havayolu şirketi olmak istiyoruz. 2026’da Sabiha Gökçen’den, Aktau, Almatı, Amman, Astana, Atina, Atrau, Bükreş, El Kasım, İskenderiye, Kişinev, Roterdam, Sofya, Taif, Tiran ve Yaş’a uçacağız. Esenboğa’dan ise Brüksel, Milano, Roma, Üsküp, Saraybosna, Atina, Bükreş ve Bakü’ye uçuşlarımız başlayacak. Bodrumdan 14 ülke ve 23 şehre uçacağız. Genel turizme ve özellikle sağlık turizmine dönük yeni projeler de geliştiriyoruz. Halen yaklaşık 3,5 milyar dolar düzeyinde olan sağlık turizmi cirosuna 1,5 milyar dolarlık ek gelir sağlayabiliriz. Bu amaçla sektör temsilcileriyle ‘ucuz paket’ taşımalar üzerinde çalışıyoruz. Türkiye olarak saç ekimi başta olmak üzere bazı sağlık hizmetlerinde marka olduk, şimdi de ‘diş bakımında’ marka olalım, Avrupa’da dişi ağrıyan bize gelsin. Biz ulaşımı avantajlı sunmaya başlayacağız. Belki sağlık kuruluşlarımız da ‘bir dolgu da bizden olsun’ diyecek çünkü Avrupa, ABD ve yakın çevremizdeki bir çok ülkede bu hizmetler çok pahalı, bizde ise çok uygun” dedi.

Filomuzu büyütüyoruz, Sabiha Gökçen’de ‘Fast Track CIP’ yapıyoruz

Ajet’in uluslararası akreditasyonlarının tamamlandığını belirten Ahmet Bolat, 2025’te yüzde 37’si yeni nesil 81 uçakla hizmet verdiklerini söyledi. Bolat, “2026’da uçak sayımız yüzde 76’sı yeni nesil 107, 2027’de yüzde 82’si yeni nesil 125 ve 2033’te de yüzde 100’ü yeni nesil 200 uçağımız olacak” dedi. Ajet’in konumlandığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında dileyen yolcuların kullanması için ücretli Fast Track (hızlı geçiş) CIP salonu tefriş ettiklerini de söyleyen Ahmet Bolat, hizmetten hem yurtiçi hem yurt dışı yolcuların yararlanabileceğini, fiyatın 30 dolar civarında olacağını kaydetti. Bolat, “Ajet yolcuları mil kazanmaya da başladı, yeni yılın ikinci çeyreğinde mil harcamaya başlayacaklar ve THY CIP hizmetinden ücretsiz yararlanabilecekler” dedi. Ajet’in zamanında kalkış oranının 2024 yılında yüzde 75, 2025’te yüzde 80 olduğunu, Euro Control ortalamasının ise yüzde 69 olduğunu vurgulayan Bolat, “Bir dönem İstanbul Havalimanının inşasına karşı nasıl uluslararası lobi yapıldıysa Ajet’in Avrupa’daki başarısına karşı da haksız rekabete konu kampanyalar yapıldı. Hepsini aştık, büyümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Su, azizdir yurtiçinde de dışında da bedava olmalı”

Ahmet Bolat, Ajet’in bir Low Cost (düşük bütçeli) havayolu şirketi olduğunu hatırlatarak, bir süre önce bu tür şirketlerin uçuşlarında ‘suyun ücretli olmasına’ yönelik eleştirileri hatırlattı. Bolat, “Bize göre su azizdir ve müşterimize ikram edilmeli. Biz suyu yurtiçi uçuşlarda zaten ücretsiz yaptık, yakın zamanda yurt dışı uçuşlarımızda da bedava olacak” dedi. Bolat, Ajet uçuşlarında ‘ilk 5 dakikası ücretsiz, sonrasında ücretli internet hizmeti’ vermek için de çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.