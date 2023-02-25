THY ve Anadolujet'ten Düsseldorf uçuşları için iptal kararı
Almanya'nın Düsseldorf havalimanı çalışanlarının 27 Şubat'ta grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in bazı seferleri iptal edildi.
Hüseyin ASLIYÜCE
Almanya'nın Düsseldorf havalimanındaki grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in bazı seferleri yapılamayacak.
Edinilen bilgiye göre, 27 Şubat tarihinde Düsseldorf Havalimanı’nda grev nedeniyle meydan yüzde 10 kapasite ile çalışacak.
Bu nedenle grev günü TK 1525-1526 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul, TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul, TK 1529 İstanbul-Düsseldorf, TK 1530 Düsseldorf-İstanbul, Anadolujet ise TK 7730-32 Sabiha Gökçen-Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK 7740-41 Sabiha Gökçen-Düsseldorf-Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.