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THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti

İstanbul’dan kalkan Türk Hava Yolları ve Pegasus uçaklarına, kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet etti. Her iki uçak da güvenlik amacıyla havalimanına geri döndü.

Haber Merkezi
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THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti
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THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini yapan uçağına İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet etti. Uçağın pilotu, dönüş kararı alındığını uçuşun emniyeti ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

THY'den sonra Pegasus'un da uçağına yıldırım isabet etti

Hava Sosyal Medya'nın haberine göre Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Çukurova seferini gerçekleştiren TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçağına, kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bu durum üzerine pilotlar, uçağın incelenmesi için Sabiha Gökçen'e geri dönme kararı aldı.

Yolcular uçaktan indirildi ve yeni bir uçak tahsis edilerek yolcular bu uçağa alındı. Yeni seferin TC-RDY tescilli A321neo tipi uçakla 23.40'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

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