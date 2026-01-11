THY, yarın yapacağı 54 seferini iptal etti
İstanbul’da yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferini iptal ettiğini duyurdu.
Hüseyin ASLIYÜCE
Türk Hava Yolları Basın İletişim Başkanı Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ; “12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır.
Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.” dedi. (https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/)