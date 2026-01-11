  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. THY, yarın yapacağı 54 seferini iptal etti
Takip Et

THY, yarın yapacağı 54 seferini iptal etti

İstanbul’da yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY, yarın yapacağı 54 seferini iptal etti
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

 Türk Hava Yolları Basın İletişim Başkanı Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ; “12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır.

Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.” dedi. (https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/)