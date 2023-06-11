THY yolcuları, uçakta Şampiyonlar ligi finalini canlı seyretti

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul’da dün saat 22.00’da Atatürk Olimpiyat stadında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi, uçak içerisindeki seyahat eden yolculara koltuklarda bulunan ekranlardan maçın izlenebileceğine ilişkin bilgilendirme anonsu yapıldı. Kabin ekipleri tarafından yapılan anonsta, “Değerli Misafirlerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını “Canlı Televizyon” kategorisi altında bulunan “ Sport 24 veya Sport 24 Extra” kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz’’ denildi.

Öte yandan, İnter-Manchester City maçının “Uçak İçi Ekran” uygulamasından canlı izlenebildiği uçuşlarda misafirlere, Türk Hava Yolları tarafından günün anısına uçak içi Şampiyonlar Ligi kitleri dağıtıldı.