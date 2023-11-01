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THY'de siber saldırı şüphesi: Seferler iptal

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 saatleri arısındaki tüm seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi
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THY'de siber saldırı şüphesi: Seferler iptal
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Türk Hava Yolları'nda (THY), network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamıyor.

THY, İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arısındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Aksaklığın siber saldırı kaynaklı olabileceği üzerinde de duruluyor.

THY, Troya check-in sisteminde bugün arıza yaşanıyor. THY'den yapılan ilk açıklamada arızanın 30 dakika içinde çözüleceği açıklanmıştı.

Sistemde yaşanan arıza nedeniyle saat 17.00'den sonra bilet satışları durdu. Check-in işlemleri uzun süre yapılamadı.

THY sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada yaşanan aksaklıkla ilgili bilgi verileceği açıklanmıştı. Ardından 3 saatlik iptal haberi geldi.

THY'nin son durum ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor...

Ayrıntılar geliyor...

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