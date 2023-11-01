THY'de siber saldırı şüphesi: Seferler iptal
Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 saatleri arısındaki tüm seferleri iptal edildi.
Türk Hava Yolları'nda (THY), network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamıyor.
THY, İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arısındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Aksaklığın siber saldırı kaynaklı olabileceği üzerinde de duruluyor.
THY, Troya check-in sisteminde bugün arıza yaşanıyor. THY'den yapılan ilk açıklamada arızanın 30 dakika içinde çözüleceği açıklanmıştı.
Sistemde yaşanan arıza nedeniyle saat 17.00'den sonra bilet satışları durdu. Check-in işlemleri uzun süre yapılamadı.
THY sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada yaşanan aksaklıkla ilgili bilgi verileceği açıklanmıştı. Ardından 3 saatlik iptal haberi geldi.
THY'nin son durum ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor...
Ayrıntılar geliyor...