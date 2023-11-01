THY’de sistem arızası düzelmeye başladı

Sistem arızası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bilgi teknolojileri sistemlerimizdeki meydana gelen arıza ekiplerimizin çalışması ile düzelmeye başlamıştır. Seferlerimizi peyderpey yapmaya devam edeceğiz. Sistem arızasının oluşturduğu mağduriyetten dolayı tüm yolcularımızdan özür dileriz” dedi.

'Dışarıdan müdahale kesin bilgi değil'

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada ise, dışarıdan bir müdahale konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bilgi teknolojileri alt yapısında meydana gelen sorunun hızla giderilmesi için farklı noktalardaki merkezlerimizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bir dış müdahale konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgiye sahip değiliz. Gelişmelerden sizleri 21.30’da yeniden bilgilendireceğiz. Seferlerimizle ilgili daha önce ilan ettiğimiz durum devam etmektedir. Bu gecikmelerden dolayı tekrar özür dileriz"

Troya check-in sisteminde teknik arıza

Bugün THY'nin check-in sistemde yaşanan arıza nedeniyle saat 17.00'den sonra bilet satışları durdu. Check-in işlemleri uzun süre yapılamadı.

THY, İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferleri iptal etti. Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sistemsel sorunlar nedeniyle İstanbul çıkışlı saat 22.00'ye kadarki tüm seferlerin iptal edildiği ve bu kapsamda biletli yolcuların konaklama, iade, doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği duyuruldu.

İGA ücretsiz internet hizmeti başlattı

Öte yandan, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havalimanında bekleyen yolcular için ücretsiz internet hizmeti başlatıldığını duyurdu.