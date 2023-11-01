THY’de sistem arızası

THY’nin “Troya” adı verilen biletleme ve check-in sisteminde bugün saat 17:00’da bir arıza meydana geldi. Meydana gelen arıza nedeniyle Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’nda bilet satış ve check-in kısa süreliğine yapılamadı. Arızanın giderilmesinin ardından biletleme ve check-in işlemine devam edileceği öğrenildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapan THY Basın müşaviri Yahya Üstün;” Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz”dedi