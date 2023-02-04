THY’den 238 uçuş iptali

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 166’sı dış hat 72’si iç hat olmak üzere 238 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı’nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptallerinin yaşanacağı belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri bildirildi.