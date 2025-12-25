THY'den Arnavutluk'a 11,9 milyon dolarlık uçak hibesi

Türk Hava Yolları (THYAO), 11,9 milyon dolar değerindeki uçuşa elverişli bir uçağını Arnavutluk Cumhuriyeti’ne hibe edecek. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan hibe anlaşması, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşmada, hibenin iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve yakın işbirliği bağlarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirileceği vurgulandı. Bu kapsamda THY, mülkiyetinde bulunan ve uçuşa elverişli durumda olan uçağı Arnavutluk tarafına devredecek.

Hibenin bedeli 11,9 milyon dolar

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, hibe edilecek uçağın değeri 11,9 milyon dolar olarak belirlendi. Söz konusu adım, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra havacılık alanındaki işbirliğine de katkı sağlamayı hedefliyor.