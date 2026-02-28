THY’den iptal seferler için yolcularına kolaylık

ABD’nin ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını arttırması ve Ortadoğu’da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle başta THY olmak üzere havayolu şirketleri bu ülkelere seferlerini iptal etmişti.

Yaşanan gerilim ve güvenlik sorunları nedeniyle İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün seferlerinin iptal eden THY’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Değerli Yolcularımız, İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün seferlerini etkileyen olaylar nedeniyle, 28 ŞUBAT 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 28 Şubat 2026 – 12 Mart 2026 (Dahil) arasındaki İran, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 10 Mayıs 2026 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 10 MAYIS 2026 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar ek hizmetler için de geçerli olacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır” denildi.