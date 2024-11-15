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THY'den İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet hizmeti

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolculara sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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THY'den İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet hizmeti
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı daha da güzelleşiyor. 'TKWIFI' hizmetimiz ile havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz internet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz. İnternet hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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