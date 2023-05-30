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THY'den 'satılacak' iddialarına açıklama

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın "THY'nin satılacağı" yönündeki iddialarına yönelik THY'den açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
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Hüseyin ASLIYÜCE

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası Zafer Partisi Genel Merkezi’nde basın mensuplarına açıklama yapan Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BOTAŞ, Türk Hava Yolları (THY) ve Devlet Demiryolları'nı satmaya hazırlandığını açıkladı.

THY Basın Müşaviri‘nden açıklama

THY'nin satılacağı yönündeki iddiaların ardından, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtti.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.