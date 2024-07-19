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THY’den yeni açıklama: Teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi

Türk Hava Yolları (THY), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisine ilişkin yaptığı açıklamada teknik aksaklıkların büyük ölçüde giderildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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THY’den yeni açıklama: Teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
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Türk Hava Yolları’nın (THY) TK HelpDestek adlı sosyal medya hesabı üzerinden CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisine ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Değerli Yolcularımız, küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz.”

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