THY’nin ardından Pegasus’ta da powerbank yasaklandı

İstanbul'dan Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, bir powerbankin koltuk arasına sıkışması nedeniyle Kazakistan hava sahası üzerinden İstanbul’a geri dönmek zorunda kalmıştı. Olay, taşınabilir şarj cihazlarının uçaklardaki güvenli kullanımı konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Bakanlık powerbank konusunda tavsiye vermişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçuşlarda riski azaltmak için powerbank kullanımının yasaklanması yönünde hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunulduğunu açıklamıştı.

Bakan Uraloğlu "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk” dedi.

Pegasus da yasakladı

Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasakladığını açıkladı. Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.

Türk Hava Yolları da aynı kararı almıştı

Türk Hava Yolları da geçen günlerde benzer bir karar aldığını duyurmuştu.

"Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz." açıklamasını yapan Türk Hava Yolları, "Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.