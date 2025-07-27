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THY’nin Gatwick seferi kuş çarpması nedeniyle geri döndü

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul- Gatwick seferini yapan Airbus A321 tipi uçak, kalkışından bir süre sonra motoruna kuş çarpması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı. Nice- İstanbul seferini yapan uçak ise inişinde pistti pas geçti. Ayrıca İstanbul - Boston seferi 2 kez gecikmeye girdi

Haber Merkezi
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THY’nin Gatwick seferi kuş çarpması nedeniyle geri döndü
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Yaz sezonu ile İstanbul Havalimanı’nda uçuş ve yolcu rekoru kırılırken bugün İstanbul Havalimanı’ndan THY’nin Gatwick’e sefer yapan TK-1997 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağı saat 15:30 sıralarında havalandı.

Kalkışından sıra bir süre sonra uçağa kuş çarpması nedeniyle Marmara bölgesinde yakıtını azaltarak saat 17:00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na sorunsuz şekilde indi. THY’den edilinen bilgiye göre sorun giderildikten sonra yolcular 4 saatlik gecikme ile Gatwick’e havalanacağı öğrenildi.

THY’nin Nice-İstanbul seferini yapan TK-1814 sefer sayılı, Airbus 330 tipi uçağı ise saat 14:40 sıralarında pistti pas geçti. Uçak saat 15:00 sıralarında sorunsuz indi.

Ayrıca THY’nin TK-81 sefer sayılı İstanbul - Boston seferi saat 16:25’te yapılacaktı. Sefer 2 kez gecikme girerek saat 18:30’a alındı.

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