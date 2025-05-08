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THY'nin İslamabad ve Lahor seferleri iptal edildi

THY'nin bugün ve yarın yapılacak İslamabad ve Lahor seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi
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THY'nin İslamabad ve Lahor seferleri iptal edildi
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Türk Hava Yolları (THY), Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle bugün ve yarın İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı iptal etti.

Asya'da yaşanan politik huzursuzluk gerekçe gösterildi

THY'den yapılan açıklamada, "Asya'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 8 Mayıs Perşembe ve 9 Mayıs Cuma tarihli İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir" bilgisine yer verildi.

İşte iptal edilen seferler 

Açıklamada, TK 714 sefer sayılı İstanbul-Lahor, TK 715 sefer sayılı Lahor-İstanbul seferleri ile TK 710 İstanbul-İslamabad, TK 711 İslamabad-İstanbul, TK 750 İstanbul-İslamabad ve TK 751 İslamabad-İstanbul seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Güncelleme internet üzerinden yapılabiliyor

THY yolcuları, seyahat planlarını güncellemek için şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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