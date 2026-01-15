THY’nin İstanbul-Barselona uçuşunda bomba alarmı | Yahya Üstün: Gereği yapıldı!

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK-1853 sefer sayılı TC-JRR kuyruk tescilli Airbus 321 tipi uçağı 146 yolcusunu alarak saat 09:00 sıralarında havalandı.

Uçak Barselona'ya iniş için yaklaşırken, bir yolcunun uçak içi Wi-Fi hotspot (kişisel erişim noktası) oluşturduğu ve ağ adını bomba tehdidi içeren şekilde düzenlediği tespit edildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine uçuş ekibi, havacılık emniyeti protokollerini derhal devreye soktu. Pilotların durumu hava trafik kontrol merkezine bildirmesinin ardından THY uçağı öncelikle olarak inişe alındı.

Uçak indikten sonra güvenlikli alana park ettirilerek emniyet güçleri THY uçağına geldi. Havalimanı polisi ve itfaiyesi koordinesinde uçakta kapsamlı arama ve kontrol işlemleri başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün şu açıklamalarda bulundu:

"TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."