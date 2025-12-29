THY’nin İstanbul-Bingazi seferiyle ilgili iddialara DMM’den açıklama

Türk Hava Yolları’nın (THY) TK641 sefer sayılı İstanbul–Bingazi uçuşunun, Libya’ya iniş sırasında yaşanan bir yanlış anlaşılma nedeniyle yön değiştirerek Milas-Bodrum Havalimanı’na indiği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) açıklama geldi.

DMM tarafından yapılan bilgilendirmede, 24 Aralık 2025 tarihli İstanbul–Bingazi seferinin, varış noktasındaki rüzgâr şiddetinin operasyonel sınırları aşması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, uçuşun bunun dışında herhangi bir sebeple rota değiştirmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'THY’ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul–Bingazi seferi, varış meydanındaki rüzgâr koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirilmiştir. Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir. Ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferleri planlandığı şekilde normal akışında sürdürülmüştür.

Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."