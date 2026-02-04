THY’nin Nepal’den kalkan uçağı, motor arızası nedeniyle Hindistan’a acil iniş yaptı

Nepal'in başkenti Katmandu'dan kalkan THY'nin Airbus 330 tipi uçağının motor yangını sebebiyle Hindistan’ın Kalküta şehrinde bulunan havaalanına acil iniş yaptı.

THY İletişim Başkanlığı "Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır" duyurusunda bulundu.

Edilinen bilgiye göre bugün saat 13:30 sıralarında Nepal'in başkent Katmandu'dan kalkan Türk Hava Yolları’nın Airbus 330 tipi - TC-LNG kuyruk tescilli uçağı 222 yolcusunu alarak sorunsuz şekilde havalandı.

Uçak Hindistan hava sahasında iken uçağın bir motorunda yangın üzerine uçağın pilotu durumu Hindistan’ın Kalküta şehrinde bulunan Netaji Subhas Chandra Bose Uluslararası Havaalanı Trafik Kontrol kulesine bildirdi.

Ardından uçak sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Öte yandan Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'nın açıklamasına göre uçak mürettebatı motordaki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır.Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.