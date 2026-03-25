THY'nin Rusya seferinde panik: İniş yapamadan geri döndü

Türk Hava Yolları’nın TK403 sefer sayılı, Rusya hattında görev yapan uçağı, güvenlik riski nedeniyle St. Petersburg’a iniş yapamayarak İstanbul’a geri döndü.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede artan drone ve savaş uçağı hareketliliği hava sahasını riskli hale getirirken, THY uçağının da yaşanan saldırılar nedeniyle geri dönüş kararı aldığı öğrenildi.

Öte yandan, Ukrayna’ya ait İHA saldırıları St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’nda hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Saldırı sonrası havalimanında tüm iniş ve kalkışlar geçici olarak durdurulurken, çok sayıda uçuş iptal edildi ya da ciddi gecikmeler yaşandı.