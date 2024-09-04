THY'nin Şili seferleri aralıkta başlıyor
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şili seferlerinin 18 Aralık'ta başlatılacağını duyurdu.
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şili seferlerinin 18 Aralık'ta başlatılacağını açıkladı.
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şili'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz. İstanbul, THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.
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