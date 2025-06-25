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Ticaret Bakanı Bolat: Dünya genelinde günde 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünya genelinde her gün yaklaşık 800 milyon kişinin Türk dizilerini izlediğini söyledi. Bolat, yurt dışında en çok duyulan ifadelerden birinin "Türk dizileri" olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret Bakanı Bolat: Dünya genelinde günde 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünya genelinde her gün yaklaşık 800 milyon kişinin Türk dizilerini izlediğini belirtti. Bolat, yurt dışında en çok duyulan ifadelerden birinin “Türk dizileri” olduğunu söyledi.

Hizmet ihracatında Türkiye'nin dünya ortalamasının üzerinde büyüdüğünü vurgulayan Bolat, bu yıl 121 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini açıkladı. 2025 yılı için ise hizmet sektörüne 7,3 milyar dolarlık hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

Türkiye, hizmet ticaretinde fazla veren beşinci ülke

Bolat, Türkiye'nin küresel hizmet ihracatındaki payının 2002’de yüzde 0,89 iken, 2023 itibarıyla yüzde 1,32’ye yükseldiğini kaydetti.

Türkiye'nin, hizmet ticaretinde fazla veren ülkeler sıralamasında beşinci olduğunu belirterek, “Birinci sırada ABD, ardından İngiltere, İspanya ve Hindistan var. Beşinci sırada ise Türkiye yer alıyor” dedi.

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